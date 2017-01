Buddhistische Vorträge mit Julianne Ferenczy, Schülerin von Lama Ole Nydahl

"Die Quelle für alles Glück ist der eigene Geist selbst." Weil der Buddhismus den Weg zu dieser Erkenntnis zeigt, begeistert er heutzutage viele Menschen im Westen.

Termine:

20:00 Uhr: Die Grundlagen für die buddhistische Praxis11:00 Uhr: Buddhismus im AlltagDas Vortragswochenende gibt einen Überblick über die Grundlagen der buddhistischen Lehre, bis hin zu ihrer Anwendung in unserem modernen, westlichen Alltag. Im Buddhismus gilt der Grundsatz der Selbstverantwortung für das eigene Leben. Es geht um die Entwicklung von Klarheit und Selbständigkeit, von Mitgefühl und Weisheit, um für sich und andere im Leben nützlich sein zu können.

Die Vortragende:

Am Samstag, beim Vortrag zum Thema „Die Grundlagen für die buddhistische Praxis“, erfahren Sie, was die Grundlage der Erklärungen Buddhas ausmacht und wie wir über buddhistische Meditation unser innewohnendes Potential zur vollen Entfaltung bringen können.Der Sonntags-Vortrag gibt inspirierende Einblicke, wie die kraftvollen Mittel des Buddhismus heute aussehen und wie diese zeitgemäß und lebensnah angewandt werden. Was bedeutet es, die 2500 Jahre alten Belehrungen Buddhas heute in unser Leben zu bringen?Julianne Ferenczy lebt als Medienanwältin und Kabarettistin in der Schweiz. Die langjährige Schülerin von Lama Ole Nydahl nahm 1984 buddhistische Zuflucht und bereist seit 2005 als autorisierte buddhistische Lehrerin die Diamantweg-Zentren weltweit.Lama Ole Nydahl ist der bekannteste westliche Lehrer des tibetischen Diamantweg-Buddhismus. Er ist Gründer des buddhistischen Diamantweg-Zentrums Salzburg, sowie von über 650 weiteren Zentren weltweit.