Das Salzburger Christkind hatte seinen ersten Auftritt

27.11.2016, 20:23 Uhr

Unterstützung erhält das Christkind durch die ebenfalls im Casting ausgewählten Engerl Stephanie-Victoria Strauß (16) aus Salzburg, Sarah-Marie Gauges (16) aus Golling, Leonie Schönleitner aus Oberalm sowie Anna-Maria Wörndl aus Straßwalchen.An den nächsten drei Adventsamstagen werden das Christkind und seine Engel ebenfalls am Christkindlmarkt am Domplatz zu sehen sein. Jeweils am Mittwoch liest das Christkind Weihnachtsgeschichten für die Kinder.