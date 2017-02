Ein Vulkan verändert Salzburg - Das Jahr ohne Sommer

So haben Sie Museum noch nicht erlebt !



17.30 bis ca. 19.00 Uhr, Salzburg Museum, Neue Residenz, Mozartplatz 1



Mitmach-Abend



Nach einem Vulkanausbruch auf Indonesien verdunkelte eine Aschewolke den Himmel über Europa. Auch in Salzburg spricht man 1816 vom „Jahr ohne Sommer“, welches das Leben der Menschen in der Stadt und am Land deutlich veränderte.



Im Workshop geben Quellenmaterialien Einblicke in das Alltagsleben in Salzburg: Esskultur, Landwirtschaft und das gesellschaftliche Leben spielen hier gleichermaßen eine Rolle. Anschließend werden die Themen anhand von Originalobjekten aus dem Depot des Salzburg Museums vertieft.



Kosten: 9,50 Euro pro TeilnehmerIn



Beschränkte TeilnehmerInnenzahl, Anmeldung erforderlich



Anmeldung: Renate Fally, Tel: 0664-1390227 oder E-Mail: SBW.Gneis@aon.at



Foto: Sarah Baier