Einführung in die Logotherapie & Existenzanalyse und Information über die Angebote des Instituts

Die Sehnsucht nach einem wirklich erfüllten, zufriedenen und erfolgreichen Leben ist in Zeiten von Veränderung undWandel deutlich spürbar.Vieles Neues eröffnet sich! Alte Sicherheiten scheinen nicht mehr greifbar. Gewohntes wird hinterfragt.Viktor Frankl beschreibt in seinem wahrscheinlich wichtigsten Buch „Ärztliche Seelsorge“ das Wesen des Sinns einmal so: Sinn ist Schrittmacher des Seins!

Er spielt dabei ursprünglich mit zwei englischen Worten: pacemaker (Schrittmacher) und peacemaker (Friedenstifter –Beruhiger).Sinn ist für Frankl nicht etwas Beruhigendes, Peace-machendes, sondern etwas Antreibendes, Schrittmachendes, jaetwas Weiterführendes.Die Sinnfrage, die manchmal sehr störend wirkt, so möchte ich ergänzen, ist ein Freund, der dich aufweckt – aus deinemSchlaf, deiner Gleichgültigkeit, deiner falschen Gelassenheit – wenn Du unterzugehen drohst.Kernthemen:• Grundzüge des Menschenbildes der Logotherapie Viktor Frankls• Einführung in die Methoden der Logotherapie• Reflexionsarbeiten• Information über die verschiedenen Angebote des InstitutesZielgruppe: Alle, die sich für die Logotherapie oder eines der Angebote des Institutes interessieren.