Immer. Theatralisch-musikalisches Fenster ins Unendliche

Vorstellungen:SA 21.1.DO 26.1., FR 27.1.DERNIERE: SA 28.1. – jeweils um 20.02 Uhrwww.toihaus.atWas ist…Wenn ich nachts den Sternenhimmel seheWenn ich sage, ich liebe dich bis zum Himmel und wieder zurückWenn die Anzahl der Punkte einer Linie zwischen zwei Punkten ohne Ende istWenn die Meereswellen sich immer weiterbewegenWenn die Ziffern von Pi, ihr wisst schon, die mathematische Konstante, die als Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser definiert ist, hinter dem Komma gar kein Ende mehr haben und die Geburtstage von allen Menschen aller Zeiten beinhaltet, und alle TelefonnummernWenn man diese Ziffern kodiert und alle Namen, alle Lebensläufe mit allen Möglichkeiten und alle Bücher, die es gab und gibt und geben wird, erstehenWenn ich ‚wie Sand am Meer‘ sage, aber die Sandkörner theoretisch doch zählen könnteWenn ich zwischen zwei Spiegeln steheWenn in einer Zeichnung der Wasserfall im Karree fällt und nie unten ankommtWenn die Menge des Geldes, die in Umlauf ist und wächst, nicht mehr begreifbar istWenn ich mich in Zahlen und Mengen und Zeit und Raum verstrickeWenn man eine 8 umwirftWenn Einstein meint, zwei Dinge seien unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, beim Universum sei er sich nicht so sicherWenn ein Hund in die Küche zum Koch kommtWenn Achill die Schildkröte überholtWenn hinter jedem Hügel etwas Besonderes istWenn das Leben doch weitergeht, auch wenn ich gegangen binAber wer weiß, vielleicht kommt irgendwer irgendwann mal ans Ende der Galaxie und findet michIn einer Schleife….Oder mit Freunden im Kaffeehaus sitzen, Musik machen und eine kleine Geschichte erzählen

Idee / Regie: Myrto DimitriadouPerformance: Andreas SimmaMusik / Musikkomposition: Gudrun Raber-Plaichinger, Yoko Yagihara, Yorgos PervolarakisChoreographische Begleitung: Katharina SchrottTechnik / Licht: Alexander Breitner, Robert Schmidjell