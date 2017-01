"Luther wollte mehr - der Reformator und sein Glaube"

Vortrag in der Matthäuskirche



Dr. Drewermann ist anlässlich seines neuen Buches wieder mit einem Vortrag zu Gast in unserer Matthäuskirche in Salzburg Taxham.

Keine Reservierung notwendig.

Bücher zum Kauf und Signieren liegen auf, eine Tonaufnahme in Form einer CD ist im Anschluss an den Vortrag erhältlich.



Eintritt frei, freiwillige Spenden herzlich willkommen.



Informationen unter 0662/429553 (Pfarrbüro Evangelische Pfarrgemeinde Salzburg Matthäuskirche) und www.matthaeuskirche.at