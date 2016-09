MALMARATHON für Van der Bellen IN DER LANGEN NACHT DER MUSEEN UND GALERIEN.START: Freitag 30.09.16 ab 12.00 Uhr | ZIEL: Samstag 01.10.16 um 24.00 Uhr.FERNER malt. Ganze 36 Stunden. Nonstop. In der GMF.Und Sie können dabei sein. Die Galerie ist 36 Stunden durchgehend geöffnet. Oder Sie sind via Livestream dabei.Wir freuen uns auf Ihren Besuch.Galerie Michael Ferner. Bergstr. 11a. 5020 Salzburg.