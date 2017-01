Mozart in Residenz Konzert

Das moderierte Mozart Konzert im Herzen der Mozartstadt!



In der Konzertreihe von Mozart in Residenz genießen unsere nationalen und internationalen Gäste Mozarts Orchestermusik und erleben Klassik hautnah in der Neuen Residenz im Herzen der Altstadt. Durch das Programm führt unser Conférencier, stilecht in zeitgenössischer Robe, mit Anekdoten und Fakten durch das Konzert und erzählt Wissenswertes und Kurioses über Mozarts Leben.Nirgendwo sonst ist Wolfgang Amadeus Mozart so lebendig geblieben wie in Salzburg - selten aber erlebt man das Genie Mozart und sein Schaffen so authentisch wie in der Konzertreihe von Mozart in Residenz!

Höhepunkte

Unser renommiertes Kammerorchester, die Salzburg Mozart Players, präsentieren ein abwechslungsreiches Programm rund um die klassischen Meisterwerke von Wolfgang Amadeus Mozart. Lehnen sie sich zurück und lauschen sie den Meisterwerke wie: die Ouvertüre zur "Betulia Liberata" KV118, eine Arie aus "Die Zauberflöte", die berühmte g-moll Sinfonie KV550, wechselnde Solistenkonzerte uvm.Die Salzburg Mozart Players bestehen aus 12 Ensemblemitgliedern und unserem Conférencier, der bei den Arien als Solist vor das Publikum tritt. Sie setzen sich aus einem Streichquintett, 4 Holzbläsern und zwei Hörnern zusammen.Zu unseren Solistenkonzerten treten lokale und internationale Berühmtheiten aus der Klassikszene auf.Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise und lassen sich verzaubern!• Das einzige moderierte Mozart Konzert der Stadt - tauchen sie ein, in die Zeit von Wolfgang Amadeus Mozart• Ein wunderbares Konzert für jung und alt, sehr geeignet auch für Familien• Direkt am Mozartplatz im Herzen der barocken Stadt• Solistenkonzert• Kammerorchester• Barriere frei• 17:00 Uhr