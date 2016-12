NEU im Spielzeug Museum: Theaterwerkstatt Mini „Komm, spiel mit!“

AT

Salzburg: Spielzeug Museum |

Heute heißt es Bühne frei für die Kleinsten! Wir verwandeln uns mit Kostümen in Prinzessinnen, Cowboys und Clowns, brüllen wie Löwen und tapsen über die Bühne wie eine Horde Bären. Erlaubt ist, was gefällt! Ausprobieren und Spaß am Spiel stehen hier im Mittelpunkt.

Alter: ab 3 Jahren

Dauer: 1,5 Stunden

Kosten: EUR 4