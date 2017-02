Rock N' Western Roll aus Salzburg LIVE

Western Duell in der Rockhousebar

Die Salzburger Thrash Cowboys Proll GUNS laden in den Saloon

Einlass: 19:00Uhr20:30 LOWBAU (HEAVY SOUTHERN METAL / Wien)21:30 THE CLAMPS (SPEED-STONER ROCK N'ROLL / Italy)22:30 PROLL GUNS (ROCK N'WESTERN ROLL / Sbg.)YEE-HAW, Diese drei Halunken sehen aus als wären sie aus einem dreckigen Loch der texanischen Wüste gekrochen. Doch seid gespannt, mit Country-Musik haben die Jungs nichts am Hut! Mit ihrem selbsttitulierten "ROCK`N`WESTERN ROLL" hätten sie selbst Billy The Kid oder Jesse James mit Leichtigkeit aus den zerlatschten Cowboystiefeln geblasen!....From Texas To Hell and Back!