Salzburger Adventserenaden im Gotischen Saal

Gotischer Saal , Bürgerspitalpl. 2 , 5020 Salzburg AT

Die Salzburger Adventserenaden feiern im Jahr 2017 ihr 30-jähriges Jubiläum. Das von Harald Nerat jedes Jahr neu zusammengestellte Programm mit Klassik und Volksmusik sowie Texten, passend zur Advent- und Weihnachtszeit, beinhaltet gleichermaßen populäre Werke wie auch Raritäten der klassischen Literatur sowie Weihnachtslieder und Werke in eigener Bearbeitung. Das Programm wird jedes Jahr neu zusammengestellt. Das unermüdliche Suchen nach immer wieder neuen Werken und Inhalten hat den Adventserenaden in den letzten Jahren einen besonderen Stellenwert in der Vielfalt der Adventveranstaltungen eingebracht.

Ausführende sind Maria Hauser (Sopran), Thomas Ruf (Bariton) sowie das Adventserenaden-Ensemble (Flöte, Violine, Violoncello, Harfe, Blockflöte, Akkordeon, Klarinette, Gitarre).