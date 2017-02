★★★ ACHTUNG ★★★Schicht war Pflicht SALZBURG OFFIZIELL Samstag 11.03.2017Nun ist es Offiziell die neue ,,Schicht war Pflicht'' geht in die nächste Runde!!!!Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=lpWwz9Xcetk ★★★★★★★★★★★★Termin Samstag 11.03.2017 in der ARGEkultur Salzburg:Ulrike-Gschwandtner-Str. 5Salzburg⇉ ⇉ Line Up:⇉ ⇉ Headliner: DJ The Bass -->> https://www.facebook.com/DJ-The-Bass-Official-1981... ⇉ ⇉ Resident DJ Mefisto

★★★★★★★★★★★★Das ehemalige Nachtschicht Salzburg Team:⇉ DJ⇉ Türsteher⇉ Kellner⇉ LightJockey★★★★★★★★★★★★★★ TICKETS ★★Folgende Kategorien werden angeboten:VVK - Standard - Ticket1 PersonUm 8,- EuroVVK - Gruppe 5 Personen AKTIONInkl. 5 Freigetränke (Barmix wie zb.: Vodka Bull, Whiskey Cola, und vieles mehr)Um 40,- EuroVVK - V.I.P. - OPTIMAL 2PInkl Eintritt für 2 Personen, Tischreservierung sowie eine Flasche ABSOLUT Vodka 0,35 l inkl 2 Beigetränke.Um 75,- EuroVVK - V.I.P. - PREMIUM 4PInkl Eintritt für 4 Personen, Tischreservierung sowie eine Flasche ABSOLUT Vodka 0,7 l inkl 4 Beigetränke.Um 125,- EUROVVK - V.I.P. - PREMIUM 6PInkl Eintritt für 6 Personen, Tischreservierung sowie eine Flasche ABSOLUT Vodka 0,7 l inkl 4 Beigetränke. Sowie 6 ,,Kurze'' wie zb.: Fizzers (Empfehlung)Um 160,- EURO★★★★★★★★★★★★★★★VORVERKAUF★★★Tickets -->> ntry.at/schichtwarpflicht(bis 10.03.2017)oder:Sende uns für den VVK einfach deine gewünschte Kategorie sowie deinen Namen per e-mail an : ticket@schichtwarpflicht.atDu erhältst umgehend deine Karte per e-mailBezahlen kannst du ganz bequem per Kontoüberweisung oder Bar bei Abholung in der Baldehofstrasse, 5020 Salzburg bis spätestens 03.03.2017 (Tickethotline 0664 50 51 797)