DIE Superbeere schlechthin

03.02.2017, 01:22 Uhr

Im Kreise der Heilpflanzen sticht Aronia als DIE Superbeere aus der Masse hervor. Die effektvolle Heilkraft der Aroniabeere ist enorm – Nachfrage und Angebot sind es ebenso.

HABE DIE BEERE – Aronia weltweit einzigartig in demeter Qualität

Aroniaprodukte in 100% wirkungserhaltender Bio & demeter Qualität (ausschließlich händischer Anbau, Auslese und Unkrautbeseitigung sowie jeglicher Verzicht auf Pestizide und Herbizide) gibt es bis dato - weltweit einzigartig - nur bei „ Aronia vom Langlebenhof “, wo man sich ausschließlich auf den Anbau in artgerechtem Naturumfeld konzentriert. Nur so kann die ursprüngliche Charakteristik und in Folge das Wirkungsvermögen der, anfänglich aus Nordamerika stammenden, Pflanze beibehalten werden. Neben der einzigartigen Anbauweise ist das Haus Aronia vom Langlebenhof ebenso ein gemeinnütziges Projekt, in dem körperlich Beeinträchtigte-, sowie seelenpflegebedürftige Menschen beheimatet sind und neben laufender Betreuung ebenso im Bereich der Aroniaherstellung mithelfen. 100% jedes verkauften Aroniaproduktes gehen zugunsten des Behindertenheimes um Pflegepersonal, Tagesbetreuung sowie die Instandhaltung des Hauses gewährleisten zu können.

Bio-Aroniasaft – weltweit einzigartig - in demeter Qualität

Weitere Produktsorten Aronia vom Langlebenhof in demeter Qualität

Nachdem beinahe alle notwendigen Vitamine sowie wertvolle Mineralstoffe in der Aroniabeere enthalten sind, geht ihre Wirksamkeit weit über eine gute Immunabwehr hinaus: gut für den Stoffwechsel, Gefäßschutz sowie zur Bildung roter Blutkörperchen, für gesunde Knochen, Schutz vor erhöhten Blutfettwerten, gegen Müdigkeit sowie als Prophylaxe gegen Herz-Kreislauferkrankungen. Eine, in naturbelassenem Umfeld und in demeter Qualität, angebaute Aroniabeere gilt bereits präventiv als Allroundtalent und kann ebenso direkte Heilungsprozesse merklich vorantreiben. Neben insgesamt zehn Aroniaprodukten ist der Bio-Aroniasaft das Herzstück bei Aronia vom Langlebenhof und entsteht, als 100%iger Direktsaft, ausschließlich auf den eigenen Plantagen des Hauses. Auf insgesamt 16 ha Fläche sind ca. 50.000 Aroniasträuche gesetzt, die jährlich ca. 30 Tonnen Aroniabeeren gedeihen lassen.Neben dem Bio-Aroniasaft produzieren die Bewohner des Langlebenhof weitere Produkte wie u.a. A² Apfel trifft Aroniasaft (Bio-Apfel-, mit Bio-Aroniadirektsaft), Aronia + 40 Kräuter (mit 40 selektierten Kräutern ergänzt), Bio-Aroniapulver (aus Schalen und Kernen der Aroniabeere gewonnen), Bio-Fruchtaufstrich Aronia (handgemacht, ohne Gelatine), Bio-Aroniageist, Bio-Aronialikör uvm HIER erfahrt ihr mehr!Mehr zum Thema "Heilen" mit der Aroniabeere findet ihr HIER