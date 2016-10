Im Kampf gegen den Krebs: Große Forschungserfolge in Salzburg

06.10.2016, 19:57 Uhr

Die Diagnose selbst hat ihren Schrecken noch lange nicht verloren, die Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten entwickeln sich aber rasant.

Krebs nicht unterschätzen



Erfolge mit Immuntherapie



Pionierarbeit in Salzburg

SALZBURG (ap). "Die Immuntherapie ist einer der größten Meilensteine in der derzeitigen Entwicklung bei Krebserkrankungen", berichtet Primar Richard Greil zum Semesterauftakt des MINI-MED-Studiums in der TriBühne Lehen.Um die Auswirkungen von Krebs auch zahlenmäßig zu unterstreichen, präsentierte der Onkologe eine Grafik, wonach fast die Hälfte aller vorzeitigen Lebenszeitverluste durch Krebserkrankungen hervorgerufen wird. "Krebs zählt unter allen Altersstufen zwischen drei und 99 Jahren zu den drei häufigsten Todesursachen", betont Greil.Auch wenn einem diese Diagnose zunächst den Boden unter den Füßen wegzieht, gibt es speziell in Salzburg sehr gute Behandlungserfolge. Die Krebserkrankung beispielsweise mit immunologischen Methoden zu behandeln, um körpereigene Abwehrreaktionen therapeutisch zu nutzen, ist seit Jahrzehnten das Ziel experimenteller und klinischer Studien. "Diese Immuntherapie hat bis vor einigen Jahren im Kampf gegen Krebs nur wenige Erfolge verzeichnen können. Nun haben die neuesten Forschungsergebnisse eine solide Basis für immunologische Therapieansätze geschaffen, die bei bestimmten Krebserkrankungen mit Erfolg eingesetzt werden", weiß der Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin in Salzburg.Dabei betont Greil das Bemühen seines Teams, an der Vorfront onkologischer klinischer Forschung zu arbeiten, um den Patienten auch in sehr schwierigen Situationen Medikamente und Betreuungsformen anbieten zu können, die ansonsten erst in einigen Jahren auf dem Medikamentenmarkt zur Zulassung und damit zur Anwendung kommen können. "Es ist beachtlich, von welchen Weiterentwicklungen und Forschungserfolgen Professor Greil allein schon aus dem vergangenen Jahr berichten kann. Als Krebspatient in Salzburg ist man offensichtlich medizinisch optimal versorgt", zeigt sich auch Charlotte Sengthaler, die Gründerin des Mini-Med-Studiums, beeindruckt.

Bis zu 1.400 neue Krebsfälle im Jahr

