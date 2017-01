"Kaum eine Krankheit schleicht sich so unauffällig in das Leben wie COPD"

22.01.2017, 14:04 Uhr

Über das Neueste zur schleichenden Lungenerkrankung referiert Primar Michael Studnicka beim MINI MED Studium in St. Johann am 25. Jänner 2017.

Die Beschwerden können gelindert werden

ST. JOHANN /SALZBURG. Die chronisch obstruktive Lungenkrankheit COPD – eine Erkrankung der Atemwege – wird oft viel zu lange ignoriert. Wie viele Menschen in Salzburg tatsächlich darunter leiden ist daher schwer festzustellen, Schätzungen gehen aber von 25 Prozent der Bevölkerung aus.Fest steht jedenfalls, dass die Zahl bei Männern gleich bleibt, bei Frauen aber zunimmt. Der Schweregrad der COPD wird in GOLD-Stadien eingeteilt. Das wichtigste Symptom ist Husten, vor allem der Raucherhusten mit Auswurf am Morgen. Geheilt kann sie nicht werden, aber sehr wohl gelindert und gebremst. Unbehandelt kommt es zum Lungenemphysem und die Lebenserwartung ist deutlich niedriger.

Mit COPD leben

Über Symptome, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten von COPD referiert Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Studnicka – er ist Vorstand der Universitätsklinik für Pneumologie am LKH Salzburg – im Rahmen des MINI MED Studiums am 25. Jänner 2017 um 19 Uhr im Kultur- und Kongresshaus in St. Johann im Pongau.Der Eintritt ist frei.