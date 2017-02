Selbsthilfe mit Biokybernetik erlernen

INFOABEND und AKTIVE EINSCHULUNG



der Selbsthilfemethode „Eigen-Insmitierung“ (A+B)

Anleitung zu höherem Wohlbefinden!

Physikalische Impulse zum ganzheitlichen Nutzen!Befreiung von funktionellen Blockaden für gefühlte Leichtigkeit, Lockerung und bessere Beweglichkeit.Keine Wirkstoffe, kein technisches Gerät, Wirkung durch sanfte Impulse mit der einmal erlernten + Anwendungstechnik +

Förderung natürlicher Funktionen, per Rückstellung in natürliche OrdnungDamit wird sehr schnell mehr Beweglichkeit und Balance erreicht.Das Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit kehrt zurück.Im weiteren Verlauf können sich Körperfunktionen wieder neu ausrichtenund für ganzheitlich spürbares Wohlbefinden sorgen.Menschen in Selbstbestimmung:Eine Methode die erweiterte Unabhängigkeit zulässt.Nichts ist einfacher und sicherer als körpereigene Funktionen zu nützen.Vier Möglichkeiten zur Auswahl:Infoveranstaltung mit Erprobungsmöglichkeit. Kostenlos, Zeitdauer ca. 1 Std.Aktive Einschulung der Selbsthilfemethode „Eigen- Insmitierung“ in der gesamten Gruppe,Zeitdauer ca. 1 ½ Std.Beigabe: 1 Insmitter „Holz“ als Aktivierungsstift und 1 schriftliche Anleitung zum Mitnehmen.C)Workshop 1 ½ Tage – Vollständige Grundlagen der „Insmitierung“ in Theorie und Praxis, inkl. Methoden der Narbenentstörung. Praktische Umsetzung auf der Liege innerhalb kleiner Gruppen. Grundlagen für die Hilfestellung anderer Menschen mit Berechtigung zur Ausübung der Insmitierung ein Leben lang (Zertifikat). Einbindung in die gemeinsame Plattform „Biokybernetik nach Smit“ mit Zugang zu sämtlichen Updates und Weiterentwicklungen. Beigabe: 1 Insmitter „Edelstahl“, 1 vollständiges Skriptum, 1 energie- leitende Creme, 1 Jahresmitgliedschaft zur Nutzung aller Möglichkeiten. Zeitdauer 1 ½ Tage, einmalige Unkostenbeteiligung € 350,-D)IN VORBEREITUNG = Ausbildung, ausschließlich für medizinische Fachkräfte – „MikroBiomodulation“. Biokybernetische Diagnostik und Therapie als ganzheitlichphysikalisches Modell, mit manuellen Praktiken. Umfasst Mikropressur nach Dr. Ing. Smit, mit Sympathikustherapie nach Dr. med. Dieter Heesch. Gesamt 3 aufbauende Module von je 2 Tg. Termine ab ca. Ende Mai 2017, Kosten auf Anfrage.Biokybernetik nach Smit Websiteauf Facebook:Grenz.tv vom 20. 12 .2012Bewusst.tv vom 17. 01 .2015Lebenskraft.tv vom 11. 04. 2016Quer-denken.tv 14. 04. 2016Quer-denken.tv 14. 07 2016ober über das Anmeldeformular auf der Website Eine Wasserflasche & Schreibzeug - bitte warm anziehen!Verein Arbeits- und Forschungskreis Biokybernetiknach Dr. Ing. Jan Gerhard Smit,ZVR-Zahl: 939257957, A 9500 Villach, Tirolerstraße 80/1, Tel. +43 660 2012008,Website: www.biokybernetik-smit.com, Mail: office@biokybernetik-smit.com