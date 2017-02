Vortrag: „Natürliche Hilfe bei Haarausfall“ mit Gianni Coria

War Haarverlust noch vor rund 50 Jahren ein seltenes Thema, so ist es heute zum Volksproblem geworden. Erblich bedingter Haarausfall (androgenetische Alopezie, anlagebedingter Haarausfall) ist bei Frauen die häufigste Form des Haarverlusts. Laut Statistik neigt etwa jede zweite Frau dazu. Bei Männern leidet jeder vierte 20-jährige Mann unter erblich bedingtem Haarausfall, ab 30 Jahren sind es schon drei von vier Männern.Haare und gutes Aussehen haben in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert. Dass wir uns aus diesem Grund über die passende Frisur und Haarqualität sowie die Haardichte definieren, ist somit selbsterklärend.Haare sind nicht nur totes Protein für unsere Psyche oder ein sekundäres Geschlechtsmerkmal, nein es repräsentiert die persönliche Kraft, Energie, Gesundheit, Fitness und nicht zuletzt unseren Seelenzustand.Erfahren Sie am 2. März 2017 im novum CK21 Salzburg von Gianni Coria offen und schlüssig, was hinter den weit verbreiteten Haarproblemen für Ursachen stecken.ERFAHREN SIE:• Was wir in der Kindheit bereits über Kopfhautpflege wissen sollten• Stress und seine Auswirkungen auf den Haarausfall• Das Märchen von Haarverlust-Erbe bei Männer• Frauen und Haarprobleme aufgrund von Hormonänderungen und/oder Alter• Der Irrtum von dünnem und schütterem Haar• Unsere Ernährung und die Auswirkung auf die Haardichte• Die unterschiedlichen Philosophien der Haarpflegekosmetik• Psyche und Haar oder was Haare uns über die Seele verraten• uvm.

Über den Referent:GIANNI CORIACEO YELASAI GmbH, Gründer des Netzwerkes Haarwuchs-Spezialisten und Autor „Natürliche Hilfe bei Haarausfall“. Seit dem Jahr 2009 forscht Gianni Coria intensiv am Haarverlust-Thema. Seine Erfolge im Neu-Wachstum der Haare veranlassten ihn im Jahr 2013 das Netzwerk Haarwuchs-Spezialist zu gründen.Die ausgebildeten YELASAI Haarwuchs-Spezialisten zeichnen sich durch ein fundiertes Fachwissen im Zusammenhang von Kopfh aut und Haaren aus, sowie deren Kundenbegleitung zurück zu vollen und vitalen Haaren.