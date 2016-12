Wenn uns etwas auf den Magen schlägt – oder was das Organ über die Gesundheit verrät

09.12.2016, 13:26 Uhr

Wissenswertes über die „Mitte“ unseres Körpers vermittelte Primar Klaus Emmanuel beim Mini Med Studium in Salzburg.

Gastritis als Volksleiden

SALZBURG. "Die Verdauung beginnt bereits in der Mundhöhle. Die Nahrung gelangt dann über die Speiseröhre in den Magen und weiter in den Dünn- und Dickdarm, bis sie letztendlich als unverdaulicher Rest ausgeschieden wird", startet Primar Klaus Emmanuel seinen Vortrag im Rahmen des Mini Med Studiums in Salzburg.Die Magensäure hat einen wichtige Funktion bei der Zerkleinerung und Verdauung. Außerdem bekämpft sie Krankheitserreger, wie Heliobacter oder Salmonellen, die über die Nahrung in den Körper gelangen. Gelingt ihr das nicht zur Gänze, dann kann sich die Magenschleimhaut entzünden und eine Gastritis entsteht. Rund die Hälfte der Bevölkerung leidet bereits an einer Gastritis, die akut oder auch chronische Formen haben kann.Magenentzündungen können aber auch durch eine Unverträglichkeit von Schmerztabletten, durch einen hohen Konsum von Alkohol, Tabak und Stress entstehen und äußern sich häufig durch Oberbauchschmerzen. Etwa 40.000 Menschen leiden in Österreich unter chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Die Colitis ulcerosa betrifft nur den Dickdarm, der Morbus Crohn nimmt den ganzen Magen- und Darmtrakt ein.

"Gute Behandlungsmöglichkeiten"

Die Sache mit dem Sodbrennen

Pankreatitis kann lebensbedrohlich sein



Neueste Operationsmethoden kommen zum Einsatz

"Magenentzündungen sind sehr gut behandelbar und eher selten entstehen hier bösartige Tumore – eine rasche Behandlung natürlich vorausgesetzt", so Emmanuel. Eine Gastroskopie klärt ab, wie weit die Magenschleimhaut angegriffen ist und ob sich bereits ein Loch in der Magenschleimhaut gebildet hat. Mit einem Ultraschall von innen können heute auch Magenzysten gut lokalisiert werden.Ein weit verbreitetes Leiden stellt der Reflux, das Sodbrennen, dar. Hier funktioniert der Schließmechanismus vom Magen aufwärts nicht mehr zur Gänze. Bei unbehandeltem und nicht abgeklärtem Reflux kann die Schleimhaut der Speiseröhre geschädigt werden. Brennen im Hausbereich, andauernde Heiserkeit, Geschmacksstörungen und chronischer Husten können Anzeichen für Sodbrennen sein. "Die SALK ist dafür eines der besten Zentren mit sehr erfahrenen Ärzten", weiß Primar Emmanuel.Gürtelförmige Rückenschmerzen deuten unter Umständen auf eine Pankreatitis, eine Bauschpeicheldrüsenentzündung, hin. Vor allem wenn Gallensteine den Fluss des Gallensaftes blockieren kann sich die Bauchspeicheldrüse entzünden. Dies hat auch unmittelbar Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel, da dann zu wenig Insulin für die Zuckeraufspaltung produziert wird. Eine Pankreatitis kann lebensbedrohlich sein und es bedarf daher einer raschen Aufklärung."Generell lässt sich sagen, dass die Operationsmethoden immer moderner und dadurch auch schonender und effektiver werden", berichtet Emmanuel. Als Neuerungen der Chirurgie werden unter anderem die Mikrowelle, das Nano Knife, spezielle Lichttechnologien und die Habib-Methode genannt. Die SALK verfügen auf dem Gebiet der Chirurgie über ein großes Spektrum an Möglichkeiten. Und mit einem Roboter, dem „Da Vinci XI“ wird in naher Zukunft ein noch exakteres Arbeiten ermöglicht.