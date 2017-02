Bier, Rock`n Roll und Erwin Müller

16.02.2017, 14:14 Uhr

Musik für Bayern München aus Salzburg

Dass Bier und Rock`n Roll durchaus zusammen gehören ist ja hinlänglich bekannt. Dass auch der Salzburger Erwin Müller dabei eine Rolle spielt hat sich noch nicht sehr herum gesprochen, das wird sich aber durch seine Musik für Bayern München demnächst ändern.In seiner Berufslaufbahn war Erwin Müller als Werbeleiter der Stiegl Brauerei Salzburg ständig mit dem edlen Gerstensaft konrontiert, im vergangenen Jahr hat der Salzburger nun seinen "Ruhestand" angetreten. Von Ruhestand kann aber nicht wirklich die Rede sein, im Gegenteil, Erwin Müller widmet sich seit Beendigung seiner Tätigkeit bei der Stiegl Brauerei, die schweren Herzens erfolgt ist, ausschliesslich seiner Leidenschaft, der Musik. Er schreibt, komponiert und produziert Songs am laufenden Band und hat Ende 2016 seine erste Veröffentlichung geschafft, der Song "Rock`n Roll und Boogie" ist auf allen einschlägigen Downloadplattformen wie Amazon, iTunes usw. als Single erschienen. Und auch der FC Bayern München ist auf den Salzburger aufmerksam geworden, so verkauft der Kultverein den Song als Fanartikel auf seiner Fanseite als Freizeichenton. "Das kommt fast einem Ritterschlag gleich, weil so viele Songs hat der Verein gar nicht als Service für seine Fans auf seiner Webseite, dass hier ausgerechnet meiner in das Programm aufgenommen wurde, freut mich sehr", so Erwin Müller, selbst auch begeisterter Bayern München Fan. Den Song gibt es übrigens auch als Video im "Hollywood Retro Look", welches gemeinsam mit Christian Strohmayer von FS 1 TV entstanden ist, auf Youtube zu finden und auch dort erfreut sich das Lied grosser Beliebtheit. Der Song spiegelt die Lebensfreude und die Aufbruchstimmung der 50iger Jahre wieder und das kommt bei den Hörern entsprechend gut an. Auch Zeit seines aktiven Brot-Berufslebens war der Salzburger schon immer sehr eng mit der Musikszene verbunden, gerade auch in der Salzburger Szene ist Erwin Müller kein Unbekannter. Als Bassist und Gitarrist hat er in mehreren bekannten Salzburger Bands der 70iger und 80iger Jahre seine Spuren hinterlassen. So war er u.a. Mitbegründer der bekannten "Yesterday Revival Band", welche bei Charityauftritten erhebliche Summen Geld eingesammelt hat, welche karitativen Zwecken zur Verfügung gestellt wurden.

Auch als Radiomoderator aktiv

In seinem Haus in Salzburg Sam hat sich Erwin Müller ein kleines Studio eingerichtet, wo er seine Songs vorproduziert bevor es ins grosse Studio geht. Derzeit arbeitet er mit dem Salzburger Christian Strohmayer an neuen musikalischen Projekten, welche in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen, so wird derzeit an einer CD für alle Paragleiter und überhaupt Luftfahrtbegeisterten gearbeitet. Aufbauend auf seinem Song "We love to fly" sind auf der CD Titel enthalten, die alle irgendwas mit dem Fliegen zu tun haben. Vielleicht ein Höhenflug auch für Erwin Müller.Und ganz "nebenbei" ist Erwin Müller auch noch Radio-Moderator in der Radiofabrik Salzburg. In seiner Sendung "Flower Power Radio" - wie könnte es auch anders sein - begeistert er einmal im Monat die Hörer mit Musik aus den besagten Tagen, wie schon der Name der Sendung auch erahnen lässt.Man wird sicher noch viel von Erwin Müller und seiner Musik hören.