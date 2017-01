Knapp 200 junge Tanzpaare debütierten am Wochenende beim traditionellen Seifert-Ball

15.01.2017, 20:02 Uhr

Mit dem Traditionsball in der Brandboxx startet Salzburg in die Ballsaison 2017

Grandioser Start in die heurige Ballsaison: In einer klassischen Schwarz-Weiß Formation und zu den Klängen des Radetzky Marsches eröffneten 190 Paare der Tanzschule Seifert den Traditionsball in der Brandboxx Salzburg. Samstag abends ging der Ball zum mittlerweile 25. Mal über die Bühne. Und nach harten Probenwochen zeigte sich Tanzschulchefzufrieden: „Alles bestens gelaufen, wir haben dieses Mal eine sehr lockere Choreographie einstudiert, das macht den jungen Leuten noch mehr Spaß“. Nebst den teilweise mehr oder weniger nervösen Debütanten verfolgte auch eine Hundertschaft an Elternpaaren den ersten großen Auftritt ihrer Sprösslinge. So auch Landestheaterintendantmit Ehefrau. Sohnwar zwar schon öfter in kleinen Rollen im Landestheater im Einsatz, aber die Balleröffnung war auch für ihm eine Premiere.undführten als Moderatoren durch den Abend und zu späterer Stunde gönnte sich dann auch „Ballchef“ Niki Seifert mit Ehefraunoch eine Runde am Tanzparkett.