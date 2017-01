Leute Vorschau KW 1

01.01.2017, 09:00 Uhr

"Echte" Sänger

Trotzdem, beginnen wir mit ein paar Highlights samt „echten“ Sängern. Andre Rieu, Andreas Gabalier, die Amigos, Nik P., Semino Rossi, Rainhard Fendrich, die Oberkrainer und zum Jahresabschluss Konstantin Wecker gibt es tatsächlich live in der Mozartstadt zu sehen und zu hören. Aber auch ABBA-Fans, die Anhänger von Tina Turner, Boney M, den Beatles und von Credence Clearwater Revival kommen nicht zu kurz. Mit aufwendigen Musical-Tourneen gibt es hier eine musikalische Wiedergeburt der einstigen Kultstars. Noch aufwendiger geht´s zu, wenn Ende Jänner in der Salzburg Arena sich der Vorhang zum „Phantom der Oper“ öffnet.

Musicals und Tanz

Besucher mit Sitzfleisch

Spektakulär sicher auch der „Cirque du Soleil“ im Oktober. Für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen viel Musical und Show. Auch dafür gibt es Abhilfe. Schon am 11. Februar gastiert eine internationale Showtruppe mit der Revue „Best of Musicals“ in Salzburg. Lieber aktiv dabei sein als nur zuhören. Kein Problem: Ab 14. Jänner wird das Tanzbein geschwungen. Den Auftakt macht der Ball der Tanzschule Seifert. Gefolgt von der „Schwarzen Nacht“ – hier wird traditionell Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl persönlich zur musikalischen Unterhaltung beitragen. Gefolgt vom Edelweißkränzchen, bei dem Tänzer vollends auf ihre Rechnung kommen.Im Februar warten dann noch drei Highlights: der Polizeiball, der Rot-Kreuz-Ball und das wiederauferstandene Wüdara-Gschnas. Da kommt die Fastenzeit dann gerade recht. Auch deren Ende wird recht ruhig begangen. Am Beginn der Karwoche heißt es Premiere bei den Osterfestspielen. Nur etwas für Besucher mit viel Sitzfleisch: Richard Wagners „Walküre“ steht auf dem Programm und das heißt knapp fünf Stunden ruhig sitzen. Bei den Pfingstfestspielen steht heuer "Ariodante" mit Cecilia Bartoli am Programm - Premiere ist am zweiten Juni."