Miss Universe-Kandidatin im Sound of Music-Kleid

08.01.2017, 15:18 Uhr

überliess nichts dem Zufall und hüllte unsere Miss Oberösterreich, Drittplatzierte bei der Miss Austria-Wahl und Miss Universe-Kandidatinin einen weiten Seidenrock mit dem Motiv des Filmplakates des legendären Streifens. Und für das Shooting wählte man bewusst die Kulisse, die in dem Film mit Julie Andrews auch eine große Rolle spielte. So soll unsere Miss beim Contest am 30. Jänner in Manila begeistern. Für ein kräftiges Funkeln am Kopf sorgt ein Spitzenhüttchen (samt echtem Edelweiß und blinkenden „Sound of Music“ Schildchen) und für die dunkelblaue Bluse wird danke Swarovski Kristallen funkeln.