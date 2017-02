Open House im SinnZENTRUM - Impulsvortrag & Gespräch

Im SinnZENTRUM Salzburg geben wir dem menschlichen Streben nach Sinn und Werten seinen wohlverdienten Platz. Wir wollen eine Plattform sein, die Raum für Entfaltung mit vielfältigen Möglichkeiten für jede Einzelne und jeden Einzelnen, sowie auch Teams und Gruppen bietet.Beim OPEN HOUSE laden wir Sie ein, das SinnZENTRUM Salzburg ganz persönlich kennen zu lernen.In Impulsvorträgen widmet sich Christoph Schlick ausgewählten Themen rund um den Jahresschwerpunkt LEBEN - SINN - BEZIEHUNG.

Dr. Elisabeth Wiesbauer-Hillebrand(Fachärztin für Traditionelle Chinesische Medizin)Ein sinnerfülltes Leben in Gesundheit zu führen, bedeutet in einer harmonisch fließenden Beziehung mit sich und seiner Umwelt zu sein. Sie erzählt von den Parallelen der Logotherapie und dem Daoismus, der philosophischen Grundlage in der chinesischen Medizin.Alle Infos finden Sie auf SinnZENTRUM