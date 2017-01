12.01.2017, 11:23 Uhr

STERBEN für ERBEN

Meine Erfahrung in den letzten Monaten ist furchtbar. Menschen wandeln sich, wenn

ein Angehöriger stirbt zu Hyänen. 3 Beispiele: 35 Jahre ein Miteinander mit der

zweiten Ehefrau meines Mannes, er stirbt, von heute auf morgen keinen Kontakt mehr. Mein Sohn hat Kontakt zu ihr aber nicht mehr so guten Kontakt mit mir.

2.Fall: Alles ist gut der Ehemann lebt, die Stiefkinder leben im selben Haus, Mann

stirbt, Frau ist mit ihrem Schmerz allein, die Stiefkinder wollen sie aus dem

Haus haben. 3.Fall: Mann stirbt, 2 Schwestern räumen das Haus obwohl ihr

Bruder noch nicht bestattet ist.

Meine Meinung ist vorher alles so gründlich zu regeln damit die Gier beim Tod

keine Chance hat.

