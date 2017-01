Astrid Lindgren Filmwochen im Oval

SALZBURG. Vom 13. bis zum 18. Februar ab jeweils 15.00 Uhr findet im Oval die Astrid Lindgren Filmwochen statt. Pippi Langstrumpf, Madita, Michel aus Lönneberger … Die Helden vieler Kinder sind auch in diesem Jahr wieder im OVAL zu Gast.Wie gewohnt werden in Zusammenarbeit mit dem Das Kino die besten Filmklassiker der schwedischen Autorin gezeigt.Für Kinder, die in Verkleidung kommen ist der Eintritt frei! www.oval.at | Kartenreservierung unter 0662 / 845110