Astronauten Loren Shriver und Mike Foreman erzählten in Salzburg von ihren Weltraum-Einsätzen

06.10.2016, 21:35 Uhr

Astronaut Loren Shriver kommandierte die Raumfähre Discovery und brachte das Weltraumteleskop Hubble ins All, Astronaut Mike Foreman unternahm an Bord der Raumfähre Endeavour Missionen zur ISS.

Der österreichische Astronaut Franz Viehböck lud anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums seines Forschungsaufenthalts an Bord der Raumstation MIR 100 Raumfahrerkollegen zur Konferenz der Association of Space Explorers nach Wien. Die einwöchige Konferenz von 3. bis 7. Oktober und der österreichweite „Community Day“ am 5. Oktober mit über 100 Veranstaltungen für Schulen, Universitäten und Raumfahrtinteressierte wurden gemeinsam mit dem Österreichischen Weltraum Forum organisiert.