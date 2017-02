Ausbildung für Pflegeberufe wird auf neue Beine gestellt

05.02.2017, 17:25 Uhr

Mehr Ausbildungsplätze

Die Pflegehelfer tragen nun die Berufsbezeichnung Pflegeassistenten und absolvieren eine einjährige Ausbildung. Sie arbeiten zur Unterstützung des gehobenen Dienstes sowie von Ärzten. Neu ist die Pflegefachassistenz mit zweijähriger Ausbildung. Diese entlastet den gehobenen Dienst bei pflegerischen, therapeutischen und diagnostischen Maßnahmen. "Besonders der Pflegefachassistenz kommt aufgrund ihres breiten Aufgabenspektrums eine wichtige Rolle im Betreuungsprozess zu. Die Aufgaben der Pflegefachassistenz sind zum Beispiel das Ab- und Anhängen von Infusionen, EKG und Lungenfunktionstests", betont Pflegedirektorin Margaret Hader. Im März 2017 startet die erste Klasse für die zweijährige Pflegefachassistenz-Ausbildung. Im Oktober folgen weitere zwei Klassen. Die dritte Säule bildet der gehobene Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege. Dieser kann an der Fachhochschule in Puch-Urstein in sechs Semestern absolviert werden und schließt mit einem Bachelor ab. Voraussetzung ist eine Hochschulreife wie Matura, Berufsreife, Studienberechtigungsprüfung oder einschlägige Berufsausbildung plus Zusatzprüfungen. Parallel dazu werden Ausbildungsplätze in der FH aufgestockt.