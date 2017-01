Ausstellung: JUSTYNA PENNARDS-SYCZ "LIGHT WILL GUIDE YOU”

In der aktuellen Ausstellung der Galerie Sandhofer sehen wir diesmal Werke von JUSTYNA PENNARDS-SYCZ unter dem Titel "LIGHT WILL GUIDE YOU".



Justyna Pennards-Sycz malt Bilder, in denen nach einer gegenständlichen, zweidimensionalen Tiefe gesucht wird, ohne dafür zu den traditionellen Mitteln des künstlerischen Ausdrucks zu greifen. Ihren Ausgangspunkt bilden die Natur und ihre Umgebung, die in außergewöhnlichen, von der Normalität abweichenden Momenten gezeigt werden. Japan nach dem Tsunami oder ein Blick in die Wälder, die gegen das Licht fotografiert werden, enthüllen eine verwunschene, magische Dimension der alltäglichen Dinge und stellen damit eine einzigartige Inspirationsquelle dar.

Das Chaos ist ein immer wiederkehrendes und auffälliges Thema in Justynas Gemälden. Manche Leinwände gehen ganz und gar in farbigen Formen unter. In anderen experimentiert die Künstlerin offensichtlich mit unterschiedlichen Pinselstrichen und untersucht den Prozess des Malens an sich. Was kann Farbe an sich erreichen? Was kann ein Maler hinzufügen? Die gegenständliche Art des Themas scheint an Bedeutung zu verlieren - nicht das Bild ist wichtig, sondern die Art, wie es entstanden ist.Genauso, wie die traditionelle Malerei ein Fenster zur Welt darstellen möchte, können die Gemälde von Justyna als ein Fenster zur alternativen Realität erfahren werden, einer Realität, in der es oft keine echten Objekte gibt. Die Tiefe wird durch die Gegenüberstellung des Hintergrunds und des Vordergrunds erreicht, was vor allem in den Werken deutlich wird, wo ein harmonischer Hintergrund mit farbigen Strukturen übermalt wird.Es stellt sich die Frage: wie kann man diese neue Abstraktion verstehen, die auch als eine neue Realität präsentiert werden könnte?Eine Farbe ist ein starker Impuls, der vibriert, sich bewegt und aufleuchtet. Sie hat viel Kraft und stellt eine große Herausforderung dar. Eine Komposition mit vielen unterschiedlichen Farben erfordert viel Expertise in diesem Bereich. Wie beeinflusst sie die Perspektive? Wie gesättigt sollte sie sein? Wie können die Farben kombiniert oder einander gegenübergestellt werden? Es gibt keine bindende Antwort auf alle diese Fragen, obwohl es in der Theorie durchaus Hinweise gibt, wie der Künstler vorgehen sollte. Der Künstler entscheidet jedoch jedes Mal wieder selbst, welche ungreifbaren Nuancen er sucht. Die Kunst ist eine Gleichung mit einer großen Anzahl von Variablen, gleichzeitig aber auch Kommunikation mit dem Publikum - eine Übertragung der Energie auf den Betrachter."Mein Verlangen zu malen ist extrem stark. Man könnte es mit einer störenden Stimme in meinem Kopf vergleichen, die mich dazu drängt zu malen. Ähnlich wie ein Sportler, der sich ohne Training schlecht fühlt, kann auch ich ohne Pinsel und Farbe schlecht funktionieren."Justyna Pennards-Sycz