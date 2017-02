Bauen + Wohnen 2017 übertraf alle Erwartungen!

14.02.2017, 16:58 Uhr

Die Firma GLAS-SCHNABL aus MATTSEE organisierte, wie schon die Jahre zuvor, einen Gemeinschaftsstand mit folgenden Partnern:Holzbau APPESBACHER, ABERSEEder BADPROFI, SALZBURGSERA-SYSTEM-Wandheizungen, SALZBURGSTARY- The Family Company, SALZBURGREBKLAUS, K. LINDINGER, MATTSEE Ferdinand PORSCHE Erlebniswelt "fahr(T)raum, MATTSEE.Der höchst erfolgreiche Verlauf der diesjährigen Ausgabe von Westösterreichs bedeutendster Bau- und Wohnmesse entspricht vollkommen dem positiven Konjunkturbild der letzten Messen. Die gute, von ausgeprägter Investitionsbereitschaft getragene Stimmung, war an allen Messetagen zu spüren und wurde auch von den Ausstellern bestätigt.Die "BAUEN+WOHNEN"-SALZBURG wird im signifikantem Ausmaß auch von Fachbesuchern frequentiert: Jeder sechste Besucher war diesmal 'vom Fach'. Das unterstreicht zusätzlich die Qualität und den Stellenwert der Messe. Im Zentrum des messebegleitenden Fachprogramms stand der ORF-Salzburg in Halle 10, wo im Halbstundentakt Gespräche und Vorträge von Experten, u.a. Peter SCHNABL (GLAS-SCHNABL) und Klaus FASCHING (Holzbau-APPESBACHER) stattfanden.

Exzellente Noten gab es von den Kunden für die verschiedenen Branchen:So gaben 36,7 % an, regelmäßig zur BAUEN+WOHNEN zu kommen, 29,2 % waren laut Befragung zum ersten Mal vor Ort. Mit der Messe insgesamt zeigten sich neun von zehn Befragten sehr zufrieden. 89,6% qualifizierten das Messeangebot als vollständig.Durch die Bank sehr positiv fiel auch das Feedback durch die Ausstellerschaft aus. Die Leute wollen sich wieder mehr leisten. Die Investitionsbereitschaft ist, nicht zuletzt wegen der niedrigen Sparzinsen, sehr hoch. Auch die Kundenkontaktpflege steht bei dieser Messe im Vordergrund. Die Laune bei den Kunden war sehr gut, und das wirkte sich auf die Gesamtstimmung aus.