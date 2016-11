Blue Monday im Rockhouse

SALZBURG. Am 5. Dezember findet der Blue Monday mit Dennis Jones im Rockhouse statt.Dennis Jones ist einer der besten Blues-Gitarristen der Welt. Er gewann den International Blues Competition-Preis in Memphis, dem Zentrum amerikanischer Bluesmusik. Jones hat einen klaren, geraden und virtuosen Stil, der sich mächtig nach vorne grooved. Seine Texte sind keine alten Heuler, sondern beziehen sich auf gesellschaftliche Themen von heute.Dennis Jones zieht durch seinen gewaltigen Sound und die fantastische Performance sofort die Zuschauer in seinen Bann. Seine Weltklasse Band besteht aus Wyzard am Bass und Garry „Gman“ Sullivan am Schlagzeug.Infos unter: www.rockhouse.at