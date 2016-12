Citizen Science Awards 2016

15.12.2016, 17:10 Uhr

2016 lud das Wissenschaftsministerium erstmals alle Bürger ein, beim Citizen Science Award mitzumachen.

Die Fragestellungen der Forschungsprojekte waren in diesem Jahr besonders vielfältig

Von 1. April bis 30. September konnten neben Schulklassen auch alle anderen Interessierten bei zehn Forschungsprojekten mitforschen. Nun wurden die Sieger, vertreten durch Sektionschefin Barbara Weitgruber, und den Projektleitern ausgezeichnet.Wie lassen sich Online-Labore für den Unterricht nutzen? Wie kann anhand von vergrabenen Teebeuteln die Zersetzungsrate organischen Materials in Böden gemessen werden? Wie verbreitet ist die schwedische Kerbameise im Ötztal? Zu diesen und weiteren Themen wurden die Daten via Apps, E-Mails, Fragebögen und Online-Formularen an die jeweiligen Forschungsteams übermittelt.

Was ist Citizen Science

Ausgezeichnet wurden 17 Schulen und 20 Vereine, Gruppen bzw. Einzelpersonen. Von der Volksschule bis zur HTL waren alle Schultypen mit dabei, auch ein Kindergarten und ein Nachbarschaftsgarten beteiligten sich. Für die ausgezeichneten Schulen (darunter auch das Bundesgymnasium Nonntal-siehe Foto) gab es Preisgelder von bis zu 1.500 Euro pro Projekt. Die Einzelpersonen bzw. Gruppen und Vereine erhielten Sachpreise und eine finanzielle Widmung, die an das jeweilige Forschungsteam zu Gunsten des Projekts geht. Einen Sonderpreis gab es für die Weinbergschule Seekirchen am Wallersee, die mit einem kreativen Video weitere Personen davon überzeugten, beim Projekt Abenteuer Faltertage mitzumachen. Insgesamt beteiligten sich knapp über 3.300 Personen aus ganz Österreich und sieben weiteren europäischen Ländern am Citizen Science Award 2016.Als Citizen Science wird eine Arbeitsmethode bezeichnet, bei der wissenschaftliche Projekte partizipativ mit interessierten Amateuren durchgeführt werden. Die Citizen Science Awards wurden 2016 zum zweiten Mal vergeben. War 2015 nur Schulen die Teilnahme möglich, ist die Teilnahme seit 2016 für alle Interessierten möglich.