Damit das Christkind das ideale Buch findet

16.12.2016, 07:00 Uhr

Das Stadtblatt hat sich in sechs Buchhandlungen auf die Suche nach Jugendliteratur gemacht.

SALZBURG (lg). Das Weihnachtsfest naht mit riesigen Schritten und die quälende Frage "Was soll ich dieses Jahr bloß schenken?" rückt unvermeidlich näher. Besonders schwer ist es oft, für Jugendliche das passende Geschenk zu finden – vor allem, wenn die Zeit knapp ist. Das Stadtblatt hat sich als kleine Unterstützung in sechs Salzburger Buchhandlungen nach Büchern für Jugendliche umgesehen. Die Bücher sollten für 15- bis 16-Jährige – und auch für jene Jugendlichen, die nicht von Haus aus Leseratten sind – interessant und im Idealfall für Mädchen wie Burschen gleichermaßen geeignet sein.

Großes Angebot und kompetente Beratung

Testsieger ist die Rupertus-Buchhandlung

Stierle

"Isola" von Isabel Abedi: Diese Buchempfehlung kam von der Buchhandlung Stierle. Die freundliche Mitarbeiterin überzeugte durch Fachwissen und gute Beratung. Das Buch kam auch bei den Jugendlichen gut an: Abenteuer, einsame Insel und zwölf Jugendliche als Akteure.

Diese Buchempfehlung kam von der Buchhandlung Stierle. Die freundliche Mitarbeiterin überzeugte durch Fachwissen und gute Beratung. Das Buch kam auch bei den Jugendlichen gut an: Abenteuer, einsame Insel und zwölf Jugendliche als Akteure.

Dombuchhandlung

"Elanus" von Ursula Poznanski wurde von der Dombuchhandlung empfohlen. Dort fanden die Käufer eine gut sortierte Auswahl an Jugendliteratur vor. Das Buch, das von einem Forschungsprojekt eines Jugendlichen handelt, stieß bei den Jugendlichen auf großes Interesse.

wurde von der Dombuchhandlung empfohlen. Dort fanden die Käufer eine gut sortierte Auswahl an Jugendliteratur vor. Das Buch, das von einem Forschungsprojekt eines Jugendlichen handelt, stieß bei den Jugendlichen auf großes Interesse.

Rupertus

Die Buchempfehlung "Die Insel der besonderen Kinder" von Ransom Riggs stammt aus der Rupertus Buchhandlung und wurde zum Testsieger gekürt: Die Jugendlichen würden sich dieses Buch sofort selbst kaufen. Fazit: sehr große Auswahl, sehr kompetente Beratung.

stammt aus der Rupertus Buchhandlung und wurde zum Testsieger gekürt: Die Jugendlichen würden sich dieses Buch sofort selbst kaufen. Fazit: sehr große Auswahl, sehr kompetente Beratung.

Motzko

"Margos Spuren" von John Green wurde den Käufern in der Buchhandlung Motzko in der Elisabethstraße empfohlen: Obwohl die Jugendlichen nicht als Erstes zu diesem Buch greifen würden, fanden sie die Geschichte interessant. Die Buchhandlung überzeugte durch ein breites Sortiment.

wurde den Käufern in der Buchhandlung Motzko in der Elisabethstraße empfohlen: Obwohl die Jugendlichen nicht als Erstes zu diesem Buch greifen würden, fanden sie die Geschichte interessant. Die Buchhandlung überzeugte durch ein breites Sortiment.

Thalia

"Ich gebe dir die Sonne" von Jandy Nelson wurde den Käufern bei "Thalia" empfohlen. Das Buch über ein jugendliches Zwillingspaar landete bei den Jugendlichen zwar nicht ganz vorne, dennoch erhielten die Käufer eine sehr freundliche und fachlich tolle Beratung.

wurde den Käufern bei "Thalia" empfohlen. Das Buch über ein jugendliches Zwillingspaar landete bei den Jugendlichen zwar nicht ganz vorne, dennoch erhielten die Käufer eine sehr freundliche und fachlich tolle Beratung.

Höllrigl

Das Buch "Dazwischen: ich" von Julya Rabinowich wurde den Stadtblatt-Käufern bei "Höllrigl" empfohlen. Die Geschichte über ein Flüchtlingsmädchen überzeugte die Jugendlichen durch die Aktualität und Authentizität. Zudem findet man bei Höllrigl ein vielfältiges Angebot.

wurde den Stadtblatt-Käufern bei "Höllrigl" empfohlen. Die Geschichte über ein Flüchtlingsmädchen überzeugte die Jugendlichen durch die Aktualität und Authentizität. Zudem findet man bei Höllrigl ein vielfältiges Angebot.

Unser Fazit: Alle getesteten Buchhandlungen überzeugten durch ein gut sortiertes Angebot an Jugendliteratur und eine freundliche und fachlich gute Beratung. Die Mitarbeiter konnten zu nahezu jedem Buch eine kurze Rezension angeben und man fühlte sich kompetent beraten. Und weil zweifelsohne die Jugendlichen selbst am besten wissen, was bei ihnen und ihren Altersgenossen gut ankommt, ließen wir die Bücher von Jugendlichen des Jugendzentrums Taxham (geführt vom Verein Spektrum) "testen".Zum Testsieger wurde dabei "Die Insel der besonderen Kinder" aus der Rupertus-Buchhandlung gekürt. Und zwar, weil die spannende und fantasievolle Geschichte bei den Jugendlichen am besten ankam und weil die Buchhandlung selbst auch die Stadtblatt-Käufer durch ein großes Sortiment für jede Alters- und Interessensgruppe und eine sehr kompetente Beratung überzeugte. Insgesamt ist man in allen sechs getesteten Buchhandlungen "sehr gut aufgehoben", wenn man auf der Suche nach einem Buch für Familie oder Freunde ist.