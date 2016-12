Damit das Warten aufs Christkind leichter fällt

21.12.2016, 09:00 Uhr

Kleine und große Zoo-Besucher können mit den Tierpflegern für die Zootiere Geschenke packen, Tannenbäume mit Naschwerk schmücken und die Tiere mit Leckereien überraschen. Das Programm findet zwischen elf und 14.30 Uhr statt.Im Antoniussaal Itzling in der Kirchenstraße 30 findet am 24. Dezember von zehn bis 16 Uhr die "Modellbahn-Weihnacht" statt. Die Kleinen können die Holzspiel-Eisenbahn bestaunen und sich selbst als Lokführer versuchen. Wer eine Laterne mitbringt, kann auch das Friedenslicht für den Christbaum mitnehmen. Der Eintritt ist frei, kleine Spenden sind willkommen.In der Stiegl-Brauwelt in Maxglan können sich die Kleinen ab zehn Uhr an verschiedenen Bastelstationen kreativ austoben. Abwechslung bietet auch das Sindri Puppentheater mit dem Stück „Kasperl und der Wunschzettel“ (jeweils um 11, 12 und 13 Uhr). Ein Highlight für Groß und Klein ist das Kindereisstockschießen am 24. Dezember. Das Programm findet bei freiem Eintritt von zehn bis 14 Uhr statt.Im Spielzeugmuseum findet zwischen zehn und zwölf Uhr die Kreativ-Werkstatt statt. Kinder ab fünf Jahren können glitzernden Schmuck für den Christbaum basteln, verschiedenen Weihnachtsgeschichten lauschen und heißen Apfelpunsch trinken. Kosten: vier Euro.Am Flughafen Salzburg findet zwischen zehn und 15 Uhr ein Familienprogramm statt. Am Steuer eines Segelflugzeuges oder am Flugsimulator sitzen, in der Hüpfburg austoben oder dem Zauberer zuschauen: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.Der Friedenslichtzug fährt am 24. Dezember ab 09.15 Uhr vom Lokalbahnhof ab, dort kann das Friedenslicht abgeholt werden. Der Christkindlexpress fährt ab 13.15 und 16.15 Uhr vom Lokalbahnhof Salzburg. Vom Christkind gibt es eine Überraschung.