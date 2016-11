Deutsches Requiem im Haus für Mozart

SALZBURG. Mit dem ‘Deutschen Requiem’ und den ‘Haydn-Variationen’ interpretiert die Philharmonie Salzburg, am 30. November ab 19.30 Uhr im Haus für Mozart, unter der Leitung von Elisabeth Fuchs zwei der herausragendsten Werke von Johannes Brahms.Bereits die Uraufführung seines ‚Requiems‘ geriet zum Triumph. Sowohl das Wiener Publikum als auch die Kritiker zeigten sich begeistert über jenes Werk das dem damals 33-jährigen Komponisten den Durchbruch verschaffen sollte. ‘Seit Bachs h-Moll Messe und Beethovens Missa Solemnis ist nichts geschrieben worden, was auf diesem Gebiete sich neben Brahms’ Deutsches Requiem zu stellen vermag’, so hymnisch urteilte der Musikkritiker Eduard Hanslick. Auch Clara Schumann sah in dieser Komposition ‘ein gewaltiges Stück mit tiefem Ernst und allem Zauber der Poesie’. Bei den ‚Haydn-Variationen‘ hat sich Brahms von einer einfachen Melodie, dem ‚Chorale St. Antoni‘ im Zweivierteltakt anregen lassen. Insgesamt acht Mal variiert er das Thema, wobei jede Variation ihr eigenes, unverwechselbares Gepräge bekommt.Karten unter: Salzburger Kulturvereinigung: +43 662 845346, tickets@kulturvereinigung.com