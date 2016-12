Die "Königin der Panflöte" gastiert in der St. Andrä Kirche

SALZBURG. Am 15. Dezember ab 19.00 Uhr gastiert die Königin der Panflöte mit großem Live-Orchester, Daniela dé Santos mit ihrem Programm "Weihnachts-Träume" in der St. Andrä Kirche Salzburg.Freuen Sie sich auf einen romantischen Abend, mit magischen Augenblicken, in einem außergewöhnlichen Ambiente. Die inmitten des Salzburger Schrannenmarktes gelegene Stadtpfarrkirche St. Andrä bietet mit ihrem großvolumigen Klangraum genau den richtigen Rahmen für ein faszinierendes Erlebnis. Dezente Lichteffekte verstärken zudem den musikalischen Genuss.Karten sind erhältlich unter: www.danieladesantos.at Tel: 0676-7615043