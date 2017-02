Die politische Facette der Swap-Anklage

06.02.2017, 16:16 Uhr

Kommentar von Bezirksblätter-Chefredakteurin Stefanie Schenker

Soll Heinz Schaden zurücktreten, wie es die FPÖ gefordert hat? Ein Rücktritt liegt im Ermessen des Betroffenen, eine Anklage sagt nichts über ein noch ausstehendes Urteil aus. Schaden, der sich keiner Schuld bewusst ist – und für den selbstverständlich auch die Unschuldsvermutung gilt –, muss also nicht zurücktreten.Soll er sein Amt ruhend legen, wie es NEOS-Stadträtin Barbara Unterkofler gefordert hat? Da wird es schon haariger, denn die Frage ist: Kann Schaden als Bürgermeister weiterhin in vollem Umfang im Interesse der Stadt agieren, ohne dabei in einen Interessenskonflikt zu geraten? Etwa wenn es darum geht, die für den Bürgermeister der Stadt bereits entstandenen und noch anstehenden Anwaltskosten im Interesse der Stadt von der Privatperson Heinz Schaden zu regressieren? Schaden hat im ORF-Interview angekündigt, sich darüber Gedanken zu machen, wenn es ein rechtskräftiges Urteil gibt. Auch wenn es aus Schadens Sicht undenkbar ist, dass es zu einer Verurteilung kommen wird: Seine politische Verantwortung für die Interessen der Stadt kann ihm kein Gericht abnehmen.