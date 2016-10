AT

, Bürgerspitalg. 2 , 5020 Salzburg AT

Spielzeug Museum , Bürgerspitalg. 2 , 5020 Salzburg AT

SALZBURG. Die Vorlese-Oma Annemarie liest am 13. Oktober ab 15.00 Uhr im Spielzeug Museum (ca. 0,5 Stunden) spannende Geschichten in der Kinder-Bibliothek renommierter Kinderbuchautoren vor. Am Donnerstag hört ihr Geschichten aus dem Buch "Keiner gruselt sich vor Gustav".



Für Kinder ab 3 Jahren geeignet.