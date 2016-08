DJ Brunch: Deep House Brunch

SALZBURG. Der DJ Brunch im Republic Café findet am 3.9. ab 10:00 Uhr statt. Ein gemütliches Frühstück mit Caffè, Tee und allem was zu Resident Deejays DJ SQIZ und DJ MAHREEN LUV supportet. einem Samstag Vormittag gehört - garniert mit einer feinen Und weil Abwechslung einfach sein muss, steht ihnen jede Auswahl an loungigem Deep House.Freier Eintrittà la carte Frühstück & Speisen,Reservierung erbeten! Tel. 0662-841613 oder office@republiccafe.at