Donnerstagsführung im Salzburg Museum

SALZBURG. Die kostenlose Donnerstags Führung am 9. Februar widmet sich der Ausstellung „GASTEIGER – WERKE 1985 BIS 2016“ in der Kunsthalle der Neuen Residenz. BesucherInnen werden in die Welt eines der renommiertesten Vertreter der österreichischen Gegenwartsmalerei entführt.



Der aus Salzburg stammende Jakob Gasteiger gehört seit den 1980er Jahren zu den international renommiertesten Positionen der österreichischen Malerei. Erstmals widmet ihm nun das Salzburg Museum eine Einzelausstellung in der Kunsthalle der Neuen Residenz. Das kuratorische Konzept verbindet eine retrospektive Werkauswahl seit den 1980er Jahren mit exemplarischen Schwerpunktsetzungen im Bereich der Farbe, der Malerei und des Objekts.