Doppelausstellung in der Galerie Weihergut: Paul Raas & Lucas Supping

Paul Raas "Strukturen der Zeit" & LUCAS SUPPIN 1911-1998

"Ein Salzburger Pionier der Moderne"



Eröffnung durch Dr. Nikolaus Schaffer SALZBURG MUSEUM em.

Freitag, 10. Februar 2017, 20 Uhr

Für die erste Ausstellung im neuen Jahr hat die Galerie Weihergut ein interessantes und hochwertiges Programm zusammengestellt. Mit Spannung darf eine kontrastreiche Vernissage mit einem wahren Pionier der Moderne, Lucas Suppin und dem explorativen Salzburger Künstler, Paul Raas, erwartet werden. Sowohl Raas’ grafisch-malerische Kunst, der inhaltlich ein gewisser Hang zum Kosmischen nachgesagt wird, als auch Suppins farbgewaltig-impulsive Malereien, haben das Potenzial den Kunstliebhaber in Staunen zu versetzen.

Paul Raas bringt einen Teil seines Ateliers mit in die Galerie und stellt dem interessierten Publikum im Rahmen der Eröffnung und an folgenden Samstagen seine Arbeitsweise und Handdrucktechnik vor. SA 18.2., SA 11.3., SA 18.3., SA 25.3., jeweils 10 Uhr. Die spielerisch-spontan anmutende und doch technisch versierte Art der Herstellung zeichnet diese Kunstform durch eine besondere Einzigartigkeit aus. Das außergewöhnliche Rundformat verleiht den „kosmischen Scheiben“, die weltliche Motive abbilden, eine zusätzliche Interpretationsebene die Raum für galaktische Dimensionen bereithält.Lucas Suppin folgte in seinen Bildschöpfungen neben reiner Farbe und klaren Linien vor allem ausdrucksstarken Impulsen. In seinen Bildern ist die französische Maltradition, die durch ihn einen Wandel vollzog, sehr präsent. Den letzten Antrieb sich zur abstrakten Kunst zu bekennen gaben ihm Picasso und Matisse. Erst spät nach seinem Ableben erhielten seine Bilder Anerkennung und der Künstler wurde in den Kanon der großen Meister aufgenommen.Begleitend zur Ausstellung gibt es wieder ein Bildersuch-Gewinnspiel bei dem Sie dieMöglichkeit haben, eine wertvolle Picasso Lithografie zu gewinnen. Wie gewohnt können sich Besucher anhand eines Bildausschnitts auf die Suche nach dem dazugehörigen Bild in der Ausstellung machen. Der Titel des gesuchten Bildes ist das richtige Lösungswort und dann braucht es nur noch etwas Glück bei der Verlosung. Alle Informationen dazu unter www.weihergut.at. Doppelausstellung und Gewinnspiel laufen bis Ende März.