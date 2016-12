Ehrenamt als wichtige Stütze

04.12.2016, 09:43 Uhr

Stadt-Land-Gefälle bei den ehrenamtlichen Rot-Kreuz Mitarbeitern

Zivildienst leisten

SALZBURG (lg). Den "Tag des Ehrenamts" am fünften Dezember nutzen das Rote Kreuz und der Landesfeuerwerverband dazu, um die Bedeutung der ehrenamtlichen Mitarbeiter vor den Vorhang zu holen. Im Salzburger Roten Kreuz sind 4.235 Menschen ehrenamtlich tätig.Diese arbeiten neben dem Rettungsdienst im Katastrophenhilfsdienst, den Jugendgruppen, im Blutspendewesen sowie in den Gesundheits- und Sozialen Diensten. Dass beim Ehrenamt ein starkes Stadt-Land-Gefälle herrscht, bestätigt auch Landesrettungskommandant Anton Holzer, "Während in der Stadt die durchschnittliche Verweildauer bei etwa 2,5 Jahren liegt, steigt selbige im Innergebirg auf gut fünf bis sechs Jahre an. Viele leisten ihren Zivildienst im Roten Kreuz ab und bleiben dann dabei. Ein Hauptgrund für die Beendigung des Dienstes ist oftmals eine persönliche Weiterentwicklung. Wenn aus Studiengründen etwa ein Umzug vom Innergebirg in die Stadt Salzburg erfolgt." Mit aktuell 16.754 ehrenamtlichen Mitgliedern in den Feuerwehren kann man nach wie vor von der größten Einsatzorganisation in Salzburg sprechen. "Es gibt immer wieder ‚Unkenrufe‘, wie lange wir das System der Freiwilligkeit noch aufrechterhalten können. Dazu halte ich schlicht und einfach fest, weil es mit Hinblick auf eine mögliche Kosten- und Nutzenrechnung nicht anders geht", betonte Landesfeuerwehrkommandant Leopold Winter.