Ein neues Fashion Statement aus Salzburg!

12.12.2016, 23:52 Uhr

QUIPSTER ist mittlerweile vielen Salzburgern ein Begriff: Das coole Modelabel aus der Getreidegasse. Aber wer steckt wirklich dahinter? Dieser Frage wurde an diesem Freitag in der Schickeria Lifestlye-Bar in Salzburg nachgegangen. Im Rahmen der AfterHour- die Latenight Show in Salzburg, wurden drei TV-Aufzeichnungen über Salzburgs kreative Szene gemacht, um zu zeigen, was Salzburg fernab von Mozart und Festspielen noch zu bieten hat.

Angefangen hatte alles mit einer simplen Idee

Die Quipster Figuren polarisieren

Der Designer lebt mittlerweile in London

Vom Karton in die Getreidegasse und auf die Kärntnerstraße

Alina und Akin vom Salzburger Fashionlable QUIPSTER stellten sich an diesem Freitag dem Publikum der Lifestyle-Bar Schickeria in Salzburg. Das ganze Lokal lauschten den Worten des jungen Gründerteams, das sich vor laufender Kamera den Fragen von FS1-Moderatorin Larissa stellte. In einem sehr ehrlichen Live-Interview erzählten Alina und Akin von der Gründungsphase ihres Start-ups und beantworteten auch Fragen zu schicksalhaften Momenten, in denen sie fast alles aufgeben wollten.Nämlich Mode zu vereinfachen. Aus diesem Leitgedanken ist mittlerweile ein ganzes Business entstanden. Mittlerweile gibt es eine vollwertige Kollektion, die auf 2 Vertriebswegen verkauft wird, einerseits online durch einen internationalen Onlineshop, der unter www.quipster.eu zu finden ist oder in einem von drei Stores.Die ikonischen Quipster Figuren kann eigentlich niemand so richtig einordnen: Sind es Kartoffeln, Erdnüsse, Tic-Tacs oder doch Pflaumen? Man weiß es nicht genau. Ist aber eigentlich auch egal, denn alle lieben sie so wie sie sind.Selbst anfängliche Skeptiker müssen mittlerweile zugeben, dass die große Quipster-Familie für jeden etwas bietet: Nerd, Princess, Hula, Mozart… jede Figur hat ihren Namen und verleiht so dem Träger der Shirts einen unverwechselbaren Charakter.Andreas ist der dritte im Bunde, er ist der Designer, der hinter den Figuren steckt und lebt mittlerweile in London. Er skizziert die Figuren von Hand und in einem Brainstorming werden sich dann die passenden Namen überlegt. Anschließend erweckt ein Cartoonist die Figuren zum Leben und gestaltet individuelle Videosequenzen, die dann ihren Weg in die sozialen Netzwerke finden.Alina und Akin erzählten ausführlich, wie sie ihr Unternehmen gestartet haben und eines sei vorweggenommen, es brauchte kein Wirtschaftsstudium und keinen Businessplan, nur viel Muße, Geduld und natürlich eine Prise Glück. „Das Projekt Quipster hat sich sehr organisch entwickelt. Anfangs waren wir recht viel auf Designmärkten im deutschsprachigen Raum unterwegs und haben dort unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Sozusagen vom improvisierten "Messestand" aus Karton in München zum fixen Shop in der Salzburger Getreidegasse – und nun auch in der Kärntnerstraße in Wien“, so berichtete Akin, Co-Founder von Quipster.„Zwischendurch hatten wir auch mal einen Pop-up Store in der Siebensterngasse und einen Store im Le Meridien Hotel am Ring. Wir haben sozusagen drei Jahre lang jede Chance am Schopf gepackt und versucht, das beste daraus zu machen. Grundsätzlich versuchen wir, die Qualität unserer Produkte und Designs sehr hoch zu halten. Das haben auch unsere Kunden schnell verstanden und wir hatten dadurch immer sehr gute Rückmeldungen was wichtig war, denn motiviert bleiben ist die schwierigste Sache, wenn man etwas aufbauen will. Wir haben in den paar Jahren, seit wir zu dritt mit Quipster in Salzburg begonnen haben, mit vielen jungen und talentierten Köpfen zusammengearbeitet und uns dadurch ein gutes Netzwerk aufgebaut, sowohl in kreativen als auch in geschäftlichen Bereichen“, erzählte Alina, Co-Founder von Quipster.Abschließend wurde noch über den Standort Salzburg für Jungunternehmer gesprochen. Beide sind sich einig, dass man es überall schaffen kann, wenn man nur hart dafür arbeitet. „Salzburg ist sicherlich eine besondere Hürde, aber wenn man die Salzburger Kunden einmal angesprochen hat, sind es sehr treue Kunden, die den direkten Kontakt im Store sehr schätzen“, erklärt Alina, Co-Founder von Quipster.