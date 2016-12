Ein offenes Ohr auch an den Feiertagen

15.12.2016, 14:09 Uhr

Auch Mail-Beratung möglich

Wenn Kinder Sorgen und Kummer haben

Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht

„Das Themenspektrum der Telefonate erstreckt sich von Problemen innerhalb der Familie und des Freundeskreises über Gefühle von Einsamkeit und Isolation bis hin zum Umgang mit Tod und Trauer. Auch Menschen mit Suizidgedanken suchten bereits Hilfe. Besonders an Weihnachten wollen wir diese Menschen nicht alleine lassen", so Darmann. Wer sich lieber die Sorgen von der Seele schreibt, für den ist die Mail Beratung der Telefonseelsorge Österreich ein Angebot. „Es sind vorwiegend die jungen Erwachsenen, die sich mit ihren Problemen an die Mail Beratung wenden. Erstaunlich hoch ist der Anteil an schweren, suizidalen Themen“, erklärt Darmann.Seit 1999 bieten die Mitarbeiter der kids-line unter dem Motto „Rat für junge Leute“ auch für Kinder und Jugendliche Telefonberatung an. Anders als bei den Erwachsenen stehen in den Beratungen von Kindern und Jugendliche auch positive Erlebnisse im Vordergrund: „Die Kinder freuen sich über die schulfreie Zeit und erzählen, was sie zu Weihnachten bekommen haben“, erzählt Katja Schweitzer, Koordinatorin der kids-line. Sorgen und Kummer bereiten den Kleinen vor allem das familiäre Umfeld. „Sätze wie ‚Es sind Ferien aber niemand hat Zeit‘ oder ‚Bei uns hat sich eigentlich niemand etwas zu sagen‘ hören wir um die Feiertage öfter“, so Schweitzer. Unter den Anrufern befinden sich viele Kinder, die Weihnachten nicht zu Hause feiern können oder sich ausgeschlossen fühlen, darunter vermehrt Kinder mit Migrationshintergrund.Sowohl die Telefonseelsorge als auch die kids-line sind stetig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Im Herbst 2017 startet die zweijährige Mitarbeiterausbildung. Bis 30. April 2017 können sich Interessenten bei Gerhard Darmann anmelden. Die Ausbildungsleitung nimmt Darmann gemeinsam mit Karin Prise vor, einer Psychologin und Psychotherapeutin. Nähere Infos unter www.ts142.at