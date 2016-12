14.12.2016, 00:10 Uhr

Provisionsfrei!Exklusive Eigentumswohnungen mit nur 4 Einheiten in Zell am See/Schüttdorf ZU VERKAUFEN.Wfl. ca. 70 m², Baubeginn im Frühjahr 2017, Traumlage, Carports, großer Garten; der Energieausweis befindet sich in Arbeit.Anfragen unter Kevin Ferstl,0664/42 37 774, https://www.ferstl-immo.com