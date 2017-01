10.01.2017, 11:02 Uhr

Festspiele suchen Statisten für die Oper "Aida"

SALZBURG. Die Salzburger Festspiele suchen Statisteninnen und Statisten für die Opernproduktion AIDA von Giuseppe Verdi in der Regie von Shirin Neshat.

Männliche, sportliche Statisten im Alter zwischen 20 und 60 Jahren Damen zwischen 20 und 60 Jahren.

Die Auswahl findet am Donnerstag, 12. Jänner 2017, um 18 Uhr im Karl-Böhm-Saal, Eingang über Hofstallgasse 1 statt. Die Proben starten am dritten Juli 2017, die Premiere ist am sechsten August 2017. Die letzte Vorstellung ist am 25. August 2017.

