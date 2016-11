First English Comedy Night in Salzburg

SALZBURG. Am 1. Dezember ab 20.00 Uhr findet im Kleinen Theater die Comedy Night statt.In dieser Comedy Mixed Show zeigt eine bunte Auswahl an hochkarätigen englischsprachigen Comedians, dass beim Thema Humor alle die gleiche Sprache sprechen. Aber keine Angst! Die Comedians der First English Comedy Night werden die Fremdsprachen-Kenntnisse der Salzburgerinnen und Salzburger nicht allzu sehr auf die Probe stellen. Denn die Acts dieses Abends sind erfahrene Profis, die sich auch auf deutschsprachigen Bühnen schon bewährt haben. Das Publikum wir also dort abgeholt, wo sie von ihren Englisch-Kenntnissen zuletzt im Stich gelassen wurden.

Die First English Comedy Night im Kleinen Theater in Salzburg ist eine Veranstaltung von Comedy im Pub und River Song Entertainment.Tickets gibt es im Kleinen Theater unter Tel. +43 662 872154, weitere Infos unter www.kleinestheater.at.