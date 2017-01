Gastperformance am Toihaus Theater

SALZBURG. Schwarz-Weiß-Fotografien, die eine posierende Isadora Duncan (US-amerikanische Vorreiterin des modernen Ausdruckstanzes) zeigen, bilden den Ausgangspunkt für diese Reihe von Körper-Exposés. Anstatt den natürlich-harmonischen Bewegungsfluss zu rekonstruieren, den Duncan in ihrem Manifest „The Dance of the Future“ beschreibt, werden die einzelnen Bild-Fragmente auf ihr queeres Potential hin untersucht.Am 3. Februar findet die Vorstellung im Toihaus Theater statt.Infos dazu finden Sie unter: www.toihaus.at