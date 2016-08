SALZBURG. Bis zum 11. September wird das Musical mit den Liedern von Udo Jürgens, "Ich war noch niemals in New York", in der Salzburgarena aufgeführt.Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehn! Im Mittelpunkt des Musicals stehen Träume und Sehnsüchte.Informationen unter: office@showfactory.at