In der "Theaterwerkstatt"

SALZBURG. Am 10. September ab 14.00 Uhr heißt es wieder "Bühne frei" in der Theaterwerkstatt im Spielzeug Museum. In diesem Theater stehst du auf der Bühne! Rollenspiele, Improvisationen oder Pantomime - hier darfst du dich ausprobieren und erfährst alles über das Schauspielen.



Für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Dauer ca. 1,5 Stunden.