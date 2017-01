In vino veritas: Konzertabend in der Galerie b11

Marko Govorčin, Gitarre und Vokal

Freitag, 13.01.2015, 20:15 Uhr

Galerie b11, Salzburg

Eintritt: 10.- EUR

Marko Govorčin, Hausherr für alles Musikalische in der Galerie b11, eröffnet die Konzertsaison 2017 mit Liedern, in denen Wein im Mittelpunkt steht. Tauchen Sie ein in eine Welt klangvoller Melodien und rührender Texte. Entfliehen Sie dem Alltag mit ein wenig Romantik, rüsten Sie sich mit einem Glas Wein gegen die winterliche Kälte. Es erwartet Sie ein Abend im Kerzenschein, mit gutem Wein und Gitarrenklängen in der Galerie b11.Herzlich willkommen!Galerie b11 (Bergstraße 11, 5020 Salzburg)Tel. 0664/41 30 568E-Mail: info@jazzwe.net